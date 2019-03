Nok ein gong: Bygg1 årets leverandør

Nyheiter

Nok ein gong har medlemmane i huskjeda Byggmann røysta fram Bygg 1 Produkter AS på Rystelandet som årets leverandør - denne gongen for 2018.

Prisen vart overrekt laurdag 16. mars, under Byggmann si årlege samling i Ålesund.

Dette er tredje gong Bygg1 har vunne denne kåringa i Byggmann. Tidlegare prisar kom i 2013 og 2015.

- Vi i Bygg1 set stor pris på utmerkinga. Det er sterkt at vi hevdar oss så godt i konkurranse med langt større merkevarer i byggevarebransjen.

Slik heider er inspirerande for alle som jobbar i bedrifta, og vi kjem til å jobbe vidare med å levere god service i alle ledd.

Det seier marknadssjef Kristian Ose Silseth.

Bygg1 har hatt avtale med Byggmann heilt sidan 2002, og Ose Silseth seier dei har eit godt samarbeid med kjeda og deira medlemmar.



- Byggevarebransjen er stadig i endring og vi må fortløpande utvikle og oppdatere produktspekteret, for å stå fram som attraktiv for marknaden.

God logistikk og service er også heilt avgjerande for å lykkast, seier marknadssjefen i den suksessfulle Ørsta-bedrifta.