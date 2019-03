Vil forlenge levetida på symjehallen

Nyheiter

Administrasjonen i Volda kommune rår formannskapet til å løyve 60.000 kroner til teknisk vurdering av Volda symjehall i Idrettsbygget. Dette for å få vurdert om det er mogleg innanfor forsvarlege økonomiske

rammer å forlenge «levetida» for symjehallen og leigetida med Høgskulen i Volda med inntil 2,5 år i påvente av nytt symjeanlegg i Volda.

Frist for leveranse av rapport vert sett til 15. april i år.

Bakgrunnen er at Volda kommune ser at tida fram til leigetida av hallen går ut (31.12.2020) er så kort at det ikkje vil vere mogleg å få bygt eit nytt symjeanlegg innan den tid.

Volda kommunestyre har gjort vedtak om at det ikkje vil vere framtidsretta for kommunen å utvide leigetida for symjehallen med 10 år frå 2021 og i den tida nytte til saman over 15 mill. for at dagens symjehall skal vere operativ i 10 år til.