«Eg slår eit slag for framsnakking av bygda mi, i staden for å stadig trekke fram dei «problema» vi har»

Nyheiter

Korleis er kvardagen din?

Dagane er akkurat slik eg ynskjer dei skal vere no, full gass, men med ein fin balanse av familieliv, jobb, vener og alt elles av ting som tilhøyrer kvardagen. Eg er særs nøgd med at dagane stadig vert lengre og at det tikkar mot vår og sommar!