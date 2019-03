Tjuveri av båtmotorar i Volda – politiet ber folk passe godt på

Nyheiter

Sunnmørsposten: – Det er nok greit om folk er ekstra merksame på unormal trafikk eller andre mistenkelege ting ved båthamnane, seier operasjonsleiar Arild Reite i politiet.

Det er meld om tjuveri av tre store påhengsmotorar i natt frå båthamna på Straumshamn.

– Ein patrulje har vore på staden for å etterforske saka. Det er tre påhengsmotorar som skal ha blitt stolne. Den eine 150 hestar, den andre 70 og den tredje 50 hestar. Alle er suzuki-motorar, seier Reite.

Motorane er skrudd laus frå båtane, og det som er av kablar og leidningar er klipt av.

– Eg har ikkje så mykje fleire detaljar no, seier Reite, som ikkje har noko meining om det er ein organisert bande som er på ferde. Men:

– Vest politidistrikt har hatt nokre slike episodar i Sogn og Fjordane i det siste. Så det er noko vi vil sjå på, det kan jo vere ein samanheng der, seier Reite.

Som oppmodar folk om å følge ekstra godt med og vere obs på unaturleg trafikk til slike hamnar no.

– Som båteigar kan ein jo ikkje sitte og overvake heile natta, men i og med at vi har hatt desse tilfella i Sogn og Fjordane og no her, så er det nok greitt å vere ekstra merksame.

Denne saka var først publisert av Sunnmørsposten.