Nyheiter

- Sjølv om det går bra med yrkesfaga, kan vi ikkje slappe av. No er det viktigare enn nokon gong at vi held fram med vårt arbeid for fleire læreplassar, meir relevant undevisning, og vi må få fjerna arbeidsgivaravgift på lærlingar, var mellom det han sa frå talarstolen.

Peter fekk nylig sitt eige fagbrev som energimontør, og uttale seg også utifrå eigne erfaringar.

«Kan ei verksemd ta ein lærling, kan dei ta to!» var Peter si oppmoding til næringslivet.

Tek opp heiltidskultur

Anne Sølvi Vatne, Ørsta Høgre sin ordførarkandidat, er denne helga delegat på Høgre sitt landsmøte på Gardermoen. Dette er Høgre sitt øvste organ, og gjestar over tusen personar. Møre og Romsdal har fått 13 delegatplassar, og skal saman med resten av delegatane, stortingsrepresentantane og regjering handsame politiske vegval.

Ein av årets storresolusjonar har tema Velferd i kommunar og fylkeskommunar. Vatne har fått tildelt taletid under dette temaet, og skal snakke om kor viktig det er med alternative arbeidstidsordningar og heiltidskultur i kommunane. Dette er eit tema som Ørsta Kommune har fokusert mykje på siste åra, og som skal gjere Ørsta Kommune til ein meir attraktiv arbeidsgivar, i tillegg til at det kan redusere sjukefråværet.

Dette arbeidet har gått føre seg sidan 2018, og er forankra i Ørsta Kommune sin arbeidsgivarstrategi. Dette prosjektet blir no trekt fram av Vatne som eit eksempel til etterfølging.

– Kommunar og fylkeskommunar må tilby heiltidsstillingar og alternative arbeidstidsordningar for å gjere seg meir attraktive som arbeidsgivarar. Strategien skal auke rekruttering til stillingar innan velferd og omsorg, der det å få unge til å verte buande i kommunen er eitt av måla. Det er også eit mål å gjere det attraktivt for menn å ta stillingar innan dette feltet, seier Vatne i ein kommentar.

Ho håper å få gjennomslag for forslaget om arbeidstidsordningar og auka satsing på heile stillingar.

Landsmøtet opnar fredag 15. mars, og blir avslutta søndagen. Delegasjonen frå Møre og Romsdal Høgre består av dei tre stortingsrepresentantane, deler av fylkesstyret, fylkesordførarkandidaten og valde delegatar frå heile fylket. Unge Høgre er også med, ved leiar Peter Bjørneset frå Volda.