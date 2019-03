Nei til å leggje ned sentrumsskule i Volda

Nyheiter

Administrasjonen i Volda kommune har tilrådd at Bratteberg og Vikebygda skular skal samlokaliserast. I prinsippet vil det bety ei nedlegging av Vikebygda skule frå 31. juli i år. Fleire av politikarane tok til ordet for å ha to skular i sentrumskrisen i Volda, og ikkje gå ned til to.