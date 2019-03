Ja til ny ungdomsskule

Nyheiter

Det sa oppvekstsjef Per Ivar Kongsvik i Volda kommune til medlemmane i tenesteutvalet for oppvekst kultur onsdag. Utvalet handsama saka om den vidare prosessen for ny ungdomskule i Volda. I byrjinga av februar var saka oppe i formannskapet, men der var den utsett til tenesteutvalet hadde handsama saka.

– Eg trur at Volda ungdomskule er i trygge hender i tenesteutvalet og vi er klare på at det er den som no skal priorterast, sa leiar Rebecca Riise Bjerknes.

Fleire har oppfatta vedtaket i formannskapet som ei utsetting av saka. Ordførar Jørgen Amdam understreka at eit stort fleirtal i formannskapet meinte at tenesteutvalet skulle handsame saka.

– Kanskje vil byggeprosessen bli forskyvd med ein månad eller to. Kommunestyret skal handsame saka i slutten av månaden for å få sette i gang prosessen vidare.

Politikarane i utvalet var samde i at ein ny ungdomsskule no må priorterast i Volda.

– Dette er den viktigaste saka i Volda kommune framover. Hallen vil kome og då er ungdomskulen det neste hovudprosjektet, sa Anne Lise Fredly (Ap)

Tenesteutvalet gjekk samrøytes inn for tilrådinga til administrasjonen. Saka skal vidare til formannskapet neste veke og kommunestyret. Planen er å bygge ny ungdomskule på same tomt som den gamle står i dag. I tilrådinga heiter det at skulen skal dimensjonerast til 360 elevar.