– Vi er nøydde til å gjere noko

Denne synfaringa viser at behovet for ein ny skule absolutt er til stades

– Prosjektet har førsteprioritet og er først på prioriteringslista når vi no skal handsame økonomiplanen i april. Denne synfaringa viser at behovet for ein ny skule er absolutt til stades. Med synergiane knytt til fylkestannlegeutdanning og kommunen sine behov så er dette er fornuftig og godt prosjekt. I tillegg ligg det godt plassert i sentrum, seier Riise som fylkesordførarkandidat for Høgre i Møre og Romsdal.