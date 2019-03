Dårleg ver, men prøvar å hente ut den omkomne

Nyheiter

Veret skaper utfordringar for skredgruppa som skal hente ut den omkomne mannen frå Ørsta som vart teken av eit snøskred ved Brunstadhornet laurdag.

- Eit redningshelikopter som kom frå Florø står no på Urke og ventar på at veret i skredområdet vert såpass bra at det kan flyge inn redningsgruppa.

Det fortalde operasjonsleiar Kenneth Sætre i politiet i Ålesund til Møre-Nytt litt etter klokka elleve søndag føremiddag.

- Det er betydeleg skredfare i området, og for å gå dit skredet gjekk må redningsgruppa passere eit par rasutsette område, fortalde Sætre.

Han gjorde det klart at dei håper å hente ut den omkomne i løpet av dagen.

Skredet skjedde då eit par, ei kvinne og ein mann, var på skitur ved Brunstadhornet i Sykkylven.

Etter at ho hadde varsla om skredet, klarte kvinna å lokalisere mannen i snømassane, men då var han omkomen.

I 19-tida laurdag vart kvinna flogen ut frå området og sendt til sjukehus med redningshelikopter.