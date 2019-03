No kan hestefolket snart starte bygging på Mosflata

Nyheiter

Etter ein mangeårig kamp har hesteklubbane endeleg fått sitt eige område på Mosflata for hestesport. Og på sjølvaste kvinnedagen kunne ein flokk kvinner med pågangsmot, eldsjeler i hestemiljøet, endeleg få konstatere at ja, no har dei fått sitt eige område for dyrking og utvikling av hestesporten, både for islandshestar, fjordingar og andre hesterasar.