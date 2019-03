- Vi gjer minst mogleg med skulen, men vi kan ikkje ha ein skule der folk vert sjuke

Nyheiter

Avdelingsleiar for administrasjon og drift ved Ørsta vidaregåande skule, Eldar Lund, viste torsdag fram skulen til ein delegasjon frå Senterpartiet. Blant dei som kom var leiar i samferdselsutvalet i fylket, og fylkesordførarkandidat for Senterpartiet, Kristin Sørheim.

- Kom hit og sjå, ropte ordførar Stein Aam etter henne, på besøk på elektroavdelinga på skulen.

- Eg skulle gjerne, men eg kjem ikkje fram, repliserte Sørheim, i det tronge lokalet.

- For Senterpartiet er dette ei enkel sak. Vi vil ha ny Ørsta vidaregåande skule, helsa Sørheim til Eldar Lund.

Det er han glad for. Dagens løysing fungerer dårleg.

- Vi gjer det beste med det vi har, og undersøkingar viser at elevane er svært nøgde, trass alt. Og det er mykje eg skulle ha vist fram, men som vi ikkje har. Til dømes grupperom, skikkelege arbeidsplassar, møterom og opphaldsrom for dei 80 tilsette,fellesareal og kantine til elevane m.m. Dei har ingen stad å vere i friminutta, anna enn i korridorane og klasseromma.

Skulen er i så dårleg stand, fordelt på fire bygg, at han skal sanerast. Men først må ein ny skule på plass. Den prosessen vart stoppa av fylkestinget i desember, då dei samstundes gjekk inn for bygging av Nordøyvegen.

- Å flikke på gamalt er ikkje lønsamt, og vi gjer minst mogleg, men vi kan ikkje ha ein skule der folk vert sjuke heller, seier Lund.

- Eg gjekk på skule her i 1971. Det er lite som har skjedd sidan då, fortalde Ola Perry Saure, leiar i Ørsta SP.

Det er i dag 320 elevar ved skulen. Ein ny skule, i sambruk med kulturhuset, skal romme rundt 385. Men dette er framleis på skissestadiet, og vart stoppa etter nemnde fylkesting.

No håper Senterpartiet å få Ørsta vidaregåande skule inn i budjsettet til fylket igjen.

- 8. april fell dommen i møte. Det vil vere lenge å vente til desember igjen, når eit nytt budsjett skal vedtas. Då er det også nye politikarar som må lære saka å kjenne på nytt. No får vi krysse fingrane for at pengane kjem på plass att før sommaren, seier Sørheim.

Ho viser til at Nordøyvegen ser ut til å verte billigare enn først frykta. Og at ny skule på sørsida i Ålesund kan vente, då det ikkje er behov for elevplassane før i 2030.

- Så der skal vere pengar til ny skule i Ørsta, seier ho.