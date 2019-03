Håvard og Nathalie debuterte i Hovudlandsrennet

Nyheiter

Hovudlandsrennet er uoffisielt NM for 15 og 16 åringar og samla i år om lag 1000 løparar frå heile landet.

Frå Hovdebygda IL langrenn deltok Håvard Sætre og Nathalie Vatne Aa. Begge går i 15-årsklassa og deltok såleis i sitt første hovudlandsrenn.

Fredag vart det konkurrert i 5 kilometer fristil. Her gjekk Nathalie Vatne Aa inn til ein 94 plass av 184 startande, medan Håvard Sætre vart nummer 230 av 316 startande. Laurdag vart det først konkurrert sprint i klassisk, deretter i skicross i fristil. Under sprinten vart Nathalie nummer 91 av 180 startande og med dette nest beste vestlending (Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane). Håvard nummer 226 av totalt 316 i si klasse, om lag 35 sekund bak vinnaren. Seinare same dag vart det arrangert skicross i fristil. Skicross er ei sprintløype med innslag av tekniske utfordringar som kuleløype, slalåmportar og doserte svingar i stor fart. Her vart Håvard nummer 107 av 271 startande og Nathalie nummer 62 av 146.

Helga vart avslutta med krinsstafettar der kvar krins stilte med eigne gute- og jentelag. Nathalie gjekk her tredje etappe på Møre og Romsdal sitt 1. lag som kom inn til ein god 34.-plass av til saman 88 startande jentelag. Håvard fekk gå første etappe på Møre og Romsdal sitt 3. lag, gjekk ei god etappe og fekk med seg ei fin erfaring i eit startfelt med heile 129 lag på start.