Trafikkulykker på Vartdalsstranda

Nyheiter

Politiet melde onsdag føremiddag om ei trafikkulykke i Flåvik på Vartdalsstranda.Vartdalsstranda. To bilar var involvert i ulykka. Det var ein person i kvar av bilane, og desse vart frakta til sjukehus.

Alle naudetatane rykte ut til ulykkesstaden. Brannvernet kom både frå Vartdal og Ørsta.

Ein bil gjekk rundt på vegbana, medan den andre hamna i grøfta. Det var ikkje større kollisjonsskadar på bilane. Vegen var stengt for ein periode, men etter kvart som vegbana vart rydda, vart den eine køyrebana opna. Då hadde det danna seg litt kø.

Like etter at den eine køyrebana var opna, kom hending nummer to. Under ei nedbremsing skar ein bil ut, og køyrde i bergveggen på oppsida av vegen.

- Det var spegelglatt på vegbana, og det såg ut som om sjåføren miste kontrollen under nedbremsinga, fortel eit vitne til Møre-Nytt.

Også ein annan bil var involvert i denne hendinga.

Polietet melde kl. 10.00 at dei var ferdige på staden. Polieiet stadfestar at ei svært glatt vegbane har medverka til hendinga.