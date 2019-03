Språkpris til Ørstabarnehagen

Nyheiter

Handlingsprogammet med den byråkratiske tittelen "Lokal rammeplan for Ørstabarnehagen" har skapt stor entusisame i Ørsta Mållag.

– Det kan vere spennande å dele ut språkprisen, men i år var vi samde frå første stund, sa juryleiar Kirstin Graff då prisen vart delt ut på årsmøtet i mållaget.

Rammeplanen set eit særskilt fokus på språk, og arbeidet har vekt nasjonal oppsikt i pedagog- og språkkrinsar.

Nasjonal ros for barnehageplan – Vi er ekstremt stolte! Kan ein lokal rammeplan for barnehagane i Ørsta hauste åtgaum frå heile landet? Ja, definitivt.

– Det er ei stor ære å bli gjort ære på av dykk i mållaget, sa seksjonsleiar for barnehage i Ørsta Reidun Mo, då ho takka for prisen.

Ho viste til at barnehagane har tatt målbruksplanen til kommunen på alvor, der det står at "målføret er ein særs viktig del av den lokale kulturarven. Å ha eit feste i ein dialekt gjev identidet og sjølvkjensle. Kommunen ser det difor som ei sentral oppgåve å verne om dialekten vår gjennom levande bruk og medviten utvikling."

– Borna i barnahagane i Ørsta skal bli lest for kvar dag. Både på dialekt og på nynorsk. Det er viktig at borna har møtt det nynorske språket før dei skal lære å skrive det. Det er også viktig å høyre dialekta si, og andre dialektar, sa Reidun Mo.