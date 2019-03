345 vil turne i Ørstahallen

Nyheiter

Ei foreldregruppe har jobba ei god stund for å få stable på beina ei ny turngruppe i nye Ørstahallen. Monika Barstad Rebbestad og Marianne Hauge Kriken står i bresjen for å få alt på plass, og dei har også fått med seg to tidlegare turnarar og autoriserte trenarar på laget, Margrethe Oma og Caroline Bentzen.