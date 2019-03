Varslar motsegn ved Vikelva

Nyheiter

– Vi har motsegn til planen inntil han sikrar tilstrekkeleg tryggleik, skriv dei, og viser til at planområdet potensielt er utsett for flaum- og erosjonsfare.

Skred AS har vurdert elva til å i utgangspunktet ha tilstrekkeleg kapasitet for ein 200-årsflaum, men at det på delar av strekken kan vere liten overhøgde på flaumførebygginga mot planområdet.

– Fylkesmannen meiner naudsynte avklaringar knytt til oppfølging av tryggleikskrava ikkje kan utsetjast til byggesaksnivå. Reell fare skal alltid vere avklart seinast på site plannivå. Vi meiner difor at det i samband med planen må avklarast om eksisterande flaumførebygging er akseptabel, eller om det er naudsynt å auke høgda på denne.