Stumfilm med profesjonelt operaorkester

Nyheiter

Dei har akkurat avslutta operavekene for i år, og vi har tru på at dei er i meget god musikalsk form! Dei skal spele toner frå komponist Dmitrij Sjostakovitsj til filmen “The New Babylon” frå 1929. Musikken er både fengande og drivande, og komponisten reknast for å vere ein av dei største på 1900-talet. Under musikalsk leiing av dirigent Arild Remmereit, som har lang erfaring frå store orkestre i Europa og USA. Vi er svært takksame og stolte for at dei tek turen til Sæbø for å framføre dette verket.

Filmen tek for seg dramatiske hendingar rundt Pariskommunen i 1871, og er eit historisk drama, med både strid og kjærleik som ingrediensar.

Gunnar Strøm frå Høgskulen i Volda presenterer filmen i ein historisk og filmatisk samanheng.

Med sin gode klang er Hjørundfjord kyrkje ein spennande konsertarena. Det er ein uvanleg kombinasjon med film og kyrkje, og vi har tru på at dette blir eit spennande prosjekt med høg kunstnerisk kvalitet.