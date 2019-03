Nyheiter

Om filmen: Filmen følgjer 52 år gamle Bjørn Tore Berge som flytta frå Volda for å leve friare som homofil i storbyen. No kjem han tilbake til heimbygda for å delta i Noregs første Bygdepride, i mai 2018, og han har blanda kjensler for å skulle gå i parade på staden han ein gong opplevde mange fordommar.

Filmen har også vorte vist på Oslo Fusion Film Festival og Minimalen Kortfilmfestival i Noreg.

No står USA for tur. Festivalen går av stabelen 29.mars til 4. april i Palm Springs.

