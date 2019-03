Borgarleg støtte til Mork og Aure

Nyheiter

Dei fire fylkesleiarane har skrive ei felles fråsegn med krav om at tilbodet ved Mork og Aure rehabiliteringssenter må vidareførast.

Her skriv dei: " Det spesialiserte rehabiliteringstilbodet i fylket er no under vurdering og Helse Møre og Romsdal har gjennomført ei Risiko- og Sårbarheitsanalyse av å samle dette tilbodet på ein stad. Frå denne analysen kjem det fram følgande moment:

– Det er fare for at ikkje alle i fylket får likeverdige tenester, uavhengig av alder og kvar folk bur.

– Det er fare for at det blir meir liggetid på sjukehusa.

– Det vil kunne bli meir press på kommunane.

– Og det er stor fare for å miste dei tverrfaglege kompetansemiljø

Tilbodet som vert gitt ved Mork og Aure Rehabiliteringssenter sikrar vidareføring av viktig spisskompetanse innan rehabilitering. ROS analysa som er gjort av Helse Møre og Romsdal syner at ein ikkje kan samle all rehabilitering i fylket på ein stad. For mange kommunar vil det vere svært kjevande å overta den funksjonen som Mork og Aure no tilbyr og vi fryktar at konsekvensen av ei nedlegging av desse, gir eit dårlegare tilbod til pasientane i mange kommunar.

På denne bakgrunnen vil vi difor kreve at drifta ved Mork og Aure Rehabiliteringssenter vert ført vidare. "

Fråsegna er underskriven av Dag Olav Tennfjord, fylkesleiar Møre og Romsdal Høgre, Randi W. Frisvoll, Fylkesleiarar for Møre og Romsdal KrF Frank Sve, Fylkesleiarar for Møre og Romsdal FrP og Ragnhild Helseth Fylkesleiarar for Møre og Romsdal Venstre