Samlar inn til ny redningsskøyte

– Odd Fellow-ordenen i Noreg har om lag kvart tiande år ei landssak, og vi er no snart i hamn med Landssaka 2016-2019, fortel Hanna Bergmann i losjen.

Målet er å samle inn vel 25 millionar kroner, eller 60 % av den totale kostnaden til ei ny redningsskøyte til Redningsselskapet, RS Odd Fellow III.

Totalkostnaden for denne nye redningsskøyta i Ulstein-klassen er om lag 43 millionar kroner.

Dette er den tredje redningsskøyta Odd Fellow-ordenen i Noreg er med på å finansiere. Dei to første, RS Odd Fellow og RS Odd Fellow II, vart bygde i 1973 og 1974, og var i drift fram til 2010 og 2013.

– I desse 30–40 åra har dei to skøytene vore med på å redde over 100 menneske, berga 190 fartøy frå forlis og assistert over 6.000 fartøy på havet, fortel Bergmann.

Søstrer frå Rebekkaloge nr. 46 Symra stod fredag på Amfi i Ørsta og selde pins til inntekt for Odd Fellow si landssak 2016–2019.

