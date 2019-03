Frå campus til høgskuleområdet

Nyheiter

I staden skal nemninga «høgskuleområdet» nyttast.

– Vi har no starta med å luke ut «Campus» frå nettsidene våre, altså frå overskrifter, lenkjer, kart og bilde, skriv rektor Johann Roppen på rektorbloggen sin.

Han viser til ein artikkel i Møre-Nytt for litt tilbake, der direktør Åse Wetås i Språkrådet reagerte på namnet «Volda Campus Sparebank 1 Arena» på den nye idrettshallen i Volda. Ho meinte det namnet vert altfor langt til at nokon hugsar det.

I same artikkelen peika Wetås også på at Høgskulen i Volda nytta nemninga «campus» om området sitt.

– Det har ho rett at vi har gjort, men det bør vi slutte med, skriv Roppen i bloggen.

Han er klar på at når høgskulen snakkar om høgskuleområdet, så bør ein seie akkurat det og ikkje campus.

– Det viser seg at også på høgskulen har campus vorte teke i bruk i mange samanhengar, seier Roppen.

Han viser til at Språkrådet har omtala opphavet til ordet campus, og fortel at det kjem frå latin og kan kanskje omsettast til slette, eller ein stad der ein slår leir. Det er altså i slekt med camping.

– Høgskuleområde kan nok av og til likne på ein campingplass, men det er vel ikkje noko mål å trå etter. Universitetsområde som låg for seg sjølv utanfor ein by tok i bruk same omgrepet. Seinare har det vorte teke i bruk om universitetsområde meir generelt, fjernt frå den opphavlege tydinga, slik det ofte er. Store Norske Leksikon omtalar Campus som «Universitetsområde» – og det same gjer Wikipedia (bokmål) – så det er støtte for det alternativet på norsk, forklarar Roppen.

Etter hans meining er «Campus» eit engelsk ord som ikkje seier noko meir enn det norske ordet høgskuleområde eller universitetsområde.

– Då er det ikkje noko stort poeng å bruke det engelske ordet – tvert i mot skaper det avstand og uvisse, konkluderer Roppen.