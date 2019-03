– Kjekt å møte nye folk og få nye vener

Nyheiter

Ståkarakter frå Eleanor Busengdal frå Hovden skule og Olav Bjørneset Breivik frå Vikemarka skule, etter å ha vore på skulefritidsordning (SFO) på Velle skule i vinterferien.

– Alle dei kommunale skulane er samla på ein stad i ferien, fortel Gunn Brandal.

Ho jobbar til dagleg ved SFO på Vartdal skule.

Stort behov

Det har vore rundt 25 elevar på det meste på skulefritidsordninga denne veka, og 45 betalande. Dvs. at nokre har nytta tilbodet berre nokre av dagane.

– Men det viser at det er stort behov for dette tilbodet, seier Brandal.

– Det er mange ferieveker for ungane i løpet av eit skuleår, og det er flott at vi har eit tilbod for dei foreldra som ikkje har høve til å ta fri, til dømes i vinterferien.

Dei har gjort sitt beste for å ha eit variert og kjekt tilbod til ungane, alt frå karneval til naturdag ute i det fri.

Torsdag var Sol Idland frå Jeger- og fiskeforeininga saman med ungane ute i skulegarden. Her lærte dei om bålvett, fekk lage seg måltid på bål, og leika naturrebus.

– Vi bruker av det naturen har å by på, seier ho.

– Vi leikar nye leikar, et varm mat laga på bålet og kosar oss ute.

Spennande veke

Brandal fortel at det har vore ei kjekk og litt spennande veke for både ungane og dei vaksne.

– Det er ein ny stad for mange av dei som ikkje går på Velle skule til dagleg – eller jobbar her til vanleg. Men vi ser at ungane finn kvarandre raskt, så dette har fungert fint, fortel ho.

Og det kan også Eleanor og Olav stadfeste.

– Vi har fått nye vener frå andre skular. Og det er veldig fint!