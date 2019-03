Arbeidsløysa framleis høg i Volda

Nyheiter

Tala frå Nav syner at arbeidsløysa framleis er høg i Volda. Det var i desember at tala steig mykje, og det vart forklart med Aurstad-konkursen.

Arbeidsløysa i Volda er no på 3 prosent. Sidan utgangen av januar har det vorte sju færre ledige.

Av dei heilt arbeidsledige i Volda er 102 menn og 37 kvinner.

I Ørsta er arbeidsløysa på 2,6 prosent ved utgangen av februar. Det er 150 personar heilt utan arbeid. Av desse er 105 menn og 45 kvinner.

Sidan utgangen av januar har, har det vorte sju fleire heilt utan arbeid. Men medan i arbeidsløysa i Volda på eitt år har auka med heile 56 personar, har ho i Ørsta berre auka med to personar.

For heile Møre og Romsdal er det 2,4 prosent av arbeidsstyrken som er heilt utan arbeid. Det vil seie at både Ørsta og Volda ligg over fylkessnittet.

Tala frå Nav syner at arbeidsløysa på Søre Sunnmøre er blant den høgaste i fylket. Alle kommunar med unnatak av Ørsta har ei arbeidsløyse høgare enn 3 prosent. Flest arbeidsledige er det i Hareid med 3,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er også høgast i fylket.

For heile Noreg var arbeidsløysa ved utgangen av februar på 2,5 prosent.