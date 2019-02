Kommunen skulda for lovbrot

Nyheiter

Det var etter eit tilsyn i fjor haust at Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekte at kommunen ikkje har eit system som sikrar forsvarleg tenesteyting i avlastingsbustaden for born.

Det vart avdekt at kommunen ikkje har eit system som sikrar at alle tilsette får opplæring i fyrstehjelp, og at kommunen ikkje sikrar at legemiddelhandteringa i verksemda er i tråd med gjeldande regelverk.

Avlastingsbustaden det gjeld, vart opna i desember i 2016. Han vert nytta til avlasting til barn/ungdom både over og under atten år.

I rapporten vert leiinga kritisert for mangelfull oppfølging av avlastingsheimen.

Fylkesmannen ber kommunen innan 15. mars kome med tiltak som kan setjast i verk for å rette lovbrota, og vidare korleis leiinga vil følgje med på og kontrollere at tiltaka vert sette i verk.

Vidare ber fylkesmannen om at den politiske leiinga i kommunen vert orientert om innhaldet i rapporten etter tilsynet.