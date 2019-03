Her levde urørstingen - og her døydde han

Nyheiter

Kvar veke presenterer Møre-Nytt eit av kulturminna i Ørsta, med utgangspunkt i Kulturminneplanen til kommunen. Denne veka: Fornminna på Steinnes.

«Nærleik til sjøen og gode hamneforhold gjorde Steinnes til ein typisk lokalitet for fangstfolk i steinalderen», står det i Kulturminneplanen.

Her er det spror etter busetjing over fleire tusenår, frå førhistorisk tid, eldre steinalder, jarnalder og oppover. Her er det funne økser, bryner og smykke. Det er 10 registrerte røyser på Steinnes.

I ei av dei fann arkeologar ei mannsgrav frå yngre romartid (200- 400 e. kr)

Framleis står fire bautasteinar, som kan knytast til gravskikkar i jarnalderen.

«Den kulturhistoriske tidsdjupna som kjenneteiknar området representerer ein pedagogisk ressurs for historie- og kulturformidling», står det i Kulturminneplanen.

Fornminna på Ytre-Steines er rekna som kulturminne av nasjonal verdi.