Vanskeleg å få selt importerte rundballar

Nyheiter

At 14.000 ballar framleis ligg på lager hos Felleskjøpet Agri på Vestnes i Møre og Romsdal har skapt debatt på nettet, skriv Nationen.

Regionsjef i Felleskjøpet Agri i Oppland og Hedmark, Geir Langseth, seier til avisa at då dei kjøpte ballane, visste dei ikkje at tredjeslåtten ville bli så brukbar som han blei. Felleskjøpet såg seg nøydd til å involvere seg i importen av fôr mellom anna fordi det byrja å kome fôr frå land dei ikkje ønskte import frå. I tillegg blei prisane pressa opp.

– På denne måten fekk vi inn fôr på ein forsvarleg måte og vi var med på å leggje eit tak på fôrprisen, seier han.

Prisen på ein rundball, ferdig levert, frå Felleskjøpet er på 1730 kroner. Men sjølv om mange er vande med å kjøpe rundballar frå naboar i eit normalår for 300 kroner eller mindre, kjem ikkje Felleskjøpet til å setje ned prisen.

– Vi må ha denne prisen for å få dekt kostnadene våre i størst mogleg grad, seier Langseth. Han håpar dei skal få selt ut lageret innan sommaren, men seier det kjem an på korleis våren blir. Dersom snøen ligg lenge kan mange få bruk for meir kjøpt fôr.