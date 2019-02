Klagar på hytteløyve i Skorgedalen

Nyheiter

Styret i sameiget klagar på at det er gjeve løyve til å føre opp ei hytte som er større enn det eit rettsforlik frå 1977 gjev høve til.

I dette forliket heiter det at hytter i området ikkje skal vere større enn 50 kvm, medan den aktuelle hytta er på 54 kvm.

– Det kan ikkje vere slik at det eitt år er lov til å byggje 40 kvm, og eit anna 80 kvm, eller som no at det uansett blir 54 kvm. Denne grensa vil bli prøvd pressa for kvart år viss styret skal gi etter. Då er samfunnet tilbake til 1950-talet då det berre var å sette opp ei lita hytte kvar som helst på fjellet, heiter det frå styret i Skorgedalen Sameige i klagen.

Styret fryktar eit altfor stort utbyggingspress på Skorgedalen og Skorgesetra. – Her er forstatt 18 hyttepunkt som ikkje er utbygd. Det vil ikkje vere mogleg å skjule alle nybygde hytter i terrenget i framtida. Det er difor viktig å halde på proporsjonane på hyttene slik dei står fram som like, og innanfor dei vedtekne reglane, heiter det frå styret.

Rune Sæbønes