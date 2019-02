Nyheiter

Åmås Friskule har som mål å vere ein levande skule.

–I denne samanhengen står eit levande språk sentralt. Gamle ord og uttrykk går lett i gløymeboka, og det er viktig å ta vare på denne kulturelle arven. Skulen vår ser på det som ei naturleg oppgåve å ta med seg gamle ord og uttrykk inn i framtidige generasjonar, og elevane er i høg grad med på dette, skriv skulen i ei sak som dei har sendt til Møre-Nytt.

Kvar veke har elevane i oppgåve å skrive setningar der dei nyttar slike ord og uttrykk.

– Det var såleis midt i blinken for oss at Reidun Aambø gav ut boka si: Haurt nedi Vik og frammi Åmdala. Der fekk vi eit rikt tilfang å plukke ifrå! Dette resulterte i at vi inviterte Reidun fram på skulen. Det vart eit spesielt møte mellom forfattar og elevar i 6. og 7. klasse.

Det synte seg nemleg at Reidun hadde gått på denne skulen då ho var lita. Elevane spurde og grov både om skulen i gamle dagar, og om boka ho hadde gjeve ut.

– Reidun tok fram mange spanande døme frå boka si, og elevane vart meir og meir forundra etter kvart som ho fortalde om kvar orda kjem frå. Ordet paraply kjem t.d. frå Frankrike (parapluie).

Takk for eit gjevande møte som verkeleg sette spor etter seg!

Her kjem døme på setningar elevane har laga der dei har nytta gamle ord og uttrykk:

–Eg vart eitrande forbanna då eg ikkje fekk fare på Badeland.

–Ka i svarte, no blei det bekmørkt!

–Mamma eksa seg opp fordi katten tissa på stolane heime.

–Pappa låg og dubba så lang han var på divanen, heilt til dumba nesten tok knekken på han.

–Eg var så borti natta forelska i han, at eg måtte ut i bekmørkna og gøy som ein ulv.

–Fortniteprisane går til donders.

– Det var litt av eit halvdreie ord, kan du seie det ein gong til så det vert heilt?

– Syskenbarnet mitt på fire, vart så beista tung etter å ha stappa i seg alle kakene i selskapet.

–Divanen gjekk til donders då heile klassa sette seg i den.

–Farfar tok på seg den finaste broka før han skulle på date.

– Han var så brytjete at eg ikkje ville låne han syfta.

– Han Lars var ei skikkeleg fingreklåde, han stal alt han kunne få tak i. Men han for stygt åt med det.

– Ditta gjenge so bra, eg blir ikkje betutta sjølv om United taper ein kamp.

– Eg måtte springe faderle fort fordi den raske læraren var etter meg.