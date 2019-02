Nyheiter

- Det ligg ikkje lenger føre eit forslag om å legge ned Mork rehabiliteringssenter. Sidan Mork sitt spesialiserte rehabiliteringstilbod for brukarar og pårørande i heile fylket/regionen vert vidareført, blir den planlagde fakkelaksjonen 4. mars for Mork avlyst, står det i ei pressemelding frå inititativtakarane.



- Vi trur den breie og eintydige støtta frå så utruleg mange har vore med å påverke forslaget som først vart lagt fram, og som straks førte til sterke reaksjonar og engasjement frå folket i fylket og regionen. Ikkje minst har det vore umåteleg viktig med dei mange pasientane og pårørande som på eige initiativ har delt gripande, viktige og personlege historie, uttalar inititativtakarane.

Og vidare: " Det er dette Mork og spesialisert rehabilitering handlar om; at enkeltmenneske og familiar som brått får kvardagen sin endra, får all den tverrfaglege støtta og oppfølginga dei har behov for så tidleg som muleg. Og det for å kunne kome tilbake til ein normal kvardag med god livskvalitet. Og for nokon til å kome tilbake i arbeid.

Det fantastiske engasjementet og oppslutninga viser nettopp kor viktig Mork rehabiliteringssenter er, og for ei eineståande oppfølging som vert utført der. Over 5000 er med i støttegruppa på facebook, og over 1500 ville på få dagar vere med på fakkelaksjonen. Mange har sagt seg villige til å bidra, både praktisk og økonomisk til aksjonen, og appellantar har sagt ja nesten før vi har spurt. Dette er eit utruleg sterkt signal om kva støtte Mork har i folket, og dermed overfor dei som skal gjere endeleg vedtak."