Frå Narvesen i Volda til Circle K i Ørsta

1. februar tok Eivind Lysbakk over som franchisetakar for Circle K i Ørsta. Gjennom mange år har han vore franchisetakar for Narvesen i Volda og Ørsta. No er Narvesen i Volda lagt ned og kona May Skaget Lysbakk har tatt over drifta i Ørsta.

– Butikkdrifta er samanliknbart mellom dei to, men det er klart at det blir meir mat og eit anna utval her.

– Korleis har du funne deg til rette i Ørsta sentrum?

– Veldig godt. Det er ein fantastisk fin gjeng som arbeider her. Dei har teke meg godt imot. Overgangen har gått veldig greitt og all ære til dei tilsette.

Lysbakk ser ikkje for seg å endre drifta av bensinstasjonen nemneverdig.

– Mange av dei tilsette har vore her lenge og er veldig dyktige i jobben sin. Eg har ikkje planar om revolusjonerande endringar. Det som er viktige for meg, og alle her, er at vi tek kundane på alvor. Vi skal yte god service og vere blide og hyggelege. Alle skal føle seg velkomne her, seier Lysbakk.