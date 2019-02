– Kom og trim!

Nyheiter

– Ja, no tek vi opp att tråden frå trimkveldane på Vikemarka skule for rundt femten år sidan med eit lågterskeltilbod for vaksne der alle er velkomne.

Det fortel Bente Iren Flåvik Bjørndal, leiar i trimgruppa i Ørsta IL og styremedlemmene Magne Krumsvik, Heidi Gromholt og Henrik Schultz Ville.

Dei vil altså blåse støv av ein gammal, populær trimaktivitet. Ikkje som trim for eldre med Valborg Hagfeldt på 60-talet. Men eit opplegg med «basic» trim, slik at ein god og sveitt - og med godt samvit - kan gå heim etter ei kjekk oppleving i den superflotte Ørstahallen.

Folkehelse

– Det handlar om å skape god folkehelse, insisterer trimgruppa.

Kvar måndag vert det lagt opp til ein time med dametrim, frå klokka 21-22, medan herretrimmen vert på onsdagar på same tidspunkt. Startskotet går i neste veke og då vert folk frå trimgruppa til stades for å ta imot folk og informere.

– Folk kan sjølve vere med og bestemme kva dei vil halde på med i hallen. Moglegheitene er mange, m.a. for ballspel og t.d. landhockey, fortel entusiastane i trimgruppa.

Det er eit ønske om at ei gruppe på 4–5 personar på kvart parti tek ansvar og er med og organiserer aktivitetane. Opplegget er basert på eit spleiselag der det einaste kravet for å vere med er at ein er medlem av idrettslaget.

– I første omgang har vi ein prøveperiode fram til sommaren. Folk må kjenne besøkstida si. Vil dei ha eit slikt varig tilbod, må folk møte opp regelmessig. Og det trur vi dei gjer, for dette vert moro! Lovar gjengen i trimgruppa.

Ønskjer fleire

Dei ivrar for gode aktivitetar både inne og ute, og ønskjer å legge til rette for å mosjonere også i naturen på ein trygg og sikker måte. Det er nok å styre med for gruppa og no ønskjer styret å få med seg fleire.

– Framover må vi m.a. finne ut kvart vi skal ha trimpostane, og det trengst folk for å vere med og legge ut postane. Bøkene som ligg på postane må også skiftast ut, fortel medlemmene.

Trimgruppa skal også lage ny aktivitetskalender og ønskjer tips om turmål, og kvar dei skal legge ut bøker.