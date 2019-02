Nyheiter

Korleis er kvardagen din?

Den startar med å oppdatere nye leilegheiter på iBulgaria.no, så er det daglege gjeremål i Myklebust Brannsikring som blir utført. Ein spasertur eller litt fotball/landhockey når tida strekker til.

Kva aktuelle saker opptar deg for tida?

Det er irritasjonen over hjelplausheita til dei som skal handheve norske lover. Regelverket er snart til for at den kriminelle skal få fritt fram. Utviklinga på valden og at menneskelivet snart ikkje er noko verdt.