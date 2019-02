– Vi hallvertar skal skape ei positiv stemning

Nyheiter

– Hallvertane skal ta vare på unge som oppheld seg i Ørstahallen. Vi skal vere med på å skape ei positiv stemning. Vi skal ikkje stå klar med ein peikefinger, men heller gi ein klapp på skuldra. Samtidig skal vi ta vare på det flotte bygget vi har fått, seier Patricio Medina som saman med Gunnar Knutsen i Ørsta Idrettspark og dagleg leiar Rebecca Riise Bjerknes i Ørstahallen leia møtet.

Rundt seksti personar møtte opp i Ørstahallen torsdag kveld for å få vite meir om hallvertar. Det har og blitt laga ei lukka Facebook-gruppe som no har passert 200 medlemmar.

– I tillegg er det mange som har gitt beskjed om at dei vil vere hallvertar, men som ikkje kunne ta del på møtet. Det var ein fin gjeng som tok del torsdag, og møtet var positivt.

Som hallvert er oppgåva å vere synleg, blid og tilgjengeleg, minne om og forklare reglane til dei som ikkje kan dei, søke og skape kontakt med dei i hallen. I tillegg skal dei be dei som med vilje rotar eller gjer anna skade om å forlate hallen. Før dørene stenger skal det gåast ei runde i hallen for å sjekke at alle er ute.

Medina er oppteken av at Ørstahallen skal kome både unge og ungdom til gode, men at det og må vere orden i hallen.

– Vi må ta vare på bygget slik at det står fram som det praktbygget det er. Eg er kry av Ørstahallen. Vi må ta vare på ungane, på bygget og skape eit positivt miljø i og rundt hallen.

Til no er det i overkant av seksti personar som har meldt seg som hallvert.

– Vi vil gjerne ha så mange som mogleg. Vi kan utvide tilbodet til fleire vi blir. Tanken er at vi startar med vakter førstkomande måndag. Det skal bestillast inn vestar slik at hallvertane blir godt synlege. Ørstahallen er stor. Det er alltid nokon som lurer på korleis dei skal finne fram, og dette skal hallvertane vere til hjelp med.

Det er ikkje berre vaksne som kan melde som frivillig.

– Vi tenkjer at ungdomar og kan vere med. Då kan eit vaktlag vere to vaksne og ein ungdom til dømes.