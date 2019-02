- Vi jublar med èin fot i bakken

Nyheiter

(Sunnmørsposten) - For oss på Mork senter er dette gode nyheiter. Samstundes er tidsperspektivet uklart, men vi er glade for at forslaget som ligg på bordet no ikkje er nedlegging av Mork, seier Husøy. Husøy er med i styringsgruppa som jobbar fram forslaga, men vil ikkje seie så mykje om arbeidet i gruppa.

Mork senter er berga Å legge ned Mork senter i Volda er ikkje lenger eit alternativ for gruppa som jobbar med organiseringa av rehabiliteringstilbodet i Helse Møre og Romsdal.

Dei tilsette på Mork tenker også på tilbodet på Aure, som Husøy omtalar som eit godt tilbod.