– Eg har ikkje tenkt å verte rappar altså, men eg likar å utfordre meg sjølv, gjere nye ting og ikkje berre køyre på det sikre

Ekte menn, men proff mot amatør. Får komikaren stryk?

Det smådryp på den snøfrie jorda når heimeguten og Sjef R, Runar Gudnason (47) opnar døra til heimen i det over hundre år gamle huset på Digerneset, ein knapp times gonge frå Ørsta rådhus. På kjøkkenet står nynorsk-rapparen framfor nokon og tømmer ei oppvaskmaskin som gapar som ein svolten trast. Eit kvarter seinare svingar ein bil inn på tunet. Ut stig komikar Fredrik Steen (49) og to av ungane hans. Han har fire born med tre mødrer. Dette er utgangspunktet for showet hans «Breaking Dad» som kjem til Ørsta kulturhus 8. mars. Vi kjem tilbake til det.