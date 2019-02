Redda over 1.000 porsjonar med mat

Nyheiter

For litt over eitt år sidan lanserte Circle K Norge og Too Good To Go sin samarbeidsavtale mot matsvinn. På landsbasis har 43.996 porsjonar med mat blitt redda frå å gå i søppelet. I Møre og Romsdal har kundane til Circle K Volda redda hele 1032 porsjonar med overskotsmat, noko som er best i fylket. Deretter følger Circle K Ørsta med 884 porsjonar, Circle K Digerneset med 540 porsjonar, Circle K Eid med 294 porsjonar og Circle K Hareid med 114 porsjonar mat.

Dagleg leiar Jan Erik Leira ved Circle K Volda fortel at matredding er populært, og vonar at fleire vil prøve ut konseptet.

– Vi har redusert matsvinnet på stasjonen, samtidig som vi tener nokon kroner på overskotsmaten. Vi prøver å vere rause med det som blir lagt i posen, som kan vere alt frå bollar og bagettar til brus og sjokolade, seier han i ei pressemelding.