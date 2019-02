Ny kontrakt for fonnvernet

Nyheiter

Arbeidet med skredsikringa har stått stille sidan før jul, men det har starta opp igjen i dag. Over halvparten av arbeidet er allereie gjort, no står det att å bygge voll over elva og avslutning i aust, i tillegg til internvegar, naudsynt sikring og tilstelling. Ny dato for ferdigstilling vert 5. juli 2019. Dette opplyser Ørsta kommune på sine heimesider.

- Eg er glad for at vi no har fått på plass ei løysning som sikrar at fonnvernet vert ferdigstilt snarast mogleg. Det er også veldig gledeleg at det er ein lokal entreprenør som tek arbeidet, seier ordførar Stein Aam.

Kommunen opplyser at regelverket for offentlege innkjøp gir løyve til å gjere endringar som ikkje er vesentlege, utan å halde ny konkurranse.