- Nedlegging av Mork ikkje mogleg

(Sunnmørsposten): Det stadfestar konstituert klinikksjef Jorun Bøyum i Klinikk for medisin og rehabilitering ovanfor Sunnmørsposten. 20. mars skal ei sak om den spesialiserte rehabiliteringstilbodet i helseføretaket vere klar for styret. Bøyum seier no at dei ikkje jobbar med vidare utgreiing av å legge ned Mork, men dei ser no nærare på eit alternativ med å legge ned Aure rehabiliteringssenter. I det første forslaget var det foreslått å legge ned både Aure og Mork rehabiliteringssenter, og flytte all spesialisert rehabilitering inn i Ålesund sjukehus.

Ikkje mogleg

- Dette har vi no gått bort frå. Både gjennomgang av ROS-vurderinga samt dei foreslåtte kompenserande tiltaka viser at det ikkje er mogleg per no, seier Bøyum i ei melding på Helse Møre og Romsdal sine nettsider.

Fagmiljøet seier altså at det ikkje er mogleg å legge ned begge to sentra, og dette vil ikkje bli lagt fram for styrebehandling. Forslaget som no ligg på bordet er å legge ned berre Aure rehabiliteringssenter.

Dersom styret vedtek å legge ned Aure på møtet 28. mars, vil Aure rehabiliteringssenter stenge dørene i august/september, opplyser Bøyum til Sunnmørsposten.

- Gladmelding deluxe! Ørsta-ordførar Stein Aam er letta og svært glad etter meldinga om at nedlegging av Mork no er lagt bort.

Annan måte

- Det skal ikkje vere tvil om at pasientar som har krav på spesialisert behandling, skal få spesialisert behandling, men den kan bli gitt på ein annan måte enn tidlegare, seier Bøyum.

I møtet i styringsgruppa som vart halde sist onsdag, vart det bestemt at ein no skal sjå nærare på om dei kompenserande tiltaka er tilstrekkelege til at ein kan redusere tilbodet på Aure. Det framtidige tlbodet og drifta av Mork rehabiliteringssenter og Ålesund sjukehus vil bli sett nærare på i det vidare arbeidet.

