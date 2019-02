Robotbygging på timeplanen

Nyheiter

Høgskulen i Volda samarbeider med partnerskulane om å teste ut undervisningsopplegg og utvikle utdanningstilbod. No er HVO ein av to studiestadar i landet som tilbyr heile løpet i denne vidareutdanninga.

På Velle skule har lærarane fått slå seg laus med både bie-robotar og lego. Skulen har nemleg fått pengar for å investere i teknologi og hjelpemiddel som kan hjelpe dei å integrere programmering og algoritmisk tenking i si eiga undervisning, slik dei nye lærarplanane legg opp til.

Det at programmering kjem inn i dei nye læreplanane, gjer at mange lærarar vil trenge opplæring og utdanning. Frå og med hausten 2019 vert Høgskulen i Volda ein av to utdanningsinstitusjonar i landet som tilbyr faget programmering for lærarar som underviser frå 1.-10. klasse, gjennom Kompetanse for Kvalitet (KFK).

Vinn-vinn-samarbeid

Programmering kan vere så mykje forskjellig, og innehalde alt i frå å lage eit programmeringsspråk, til å øve på algoritmisk tenking utan teknologi eller få robotar til å gjere ulike bevegelsar. Derfor er det viktig å kunne prøve ulike tilnærmingar og opplegg. Både i klasseromma og på vidareutdanninga.

– Vi meiner at det å lære seg programmering ikkje berre avgrensa til inne i datamaskina, men kobla til verda elles gjennom ulike typar utstyr, er ei langt rikare oppleving. Det er langt lettare å tenkje tverrfagleg, og både med tanke på motivasjon og variasjon så ynskjer vi å ikkje vere avgrensa til det folk tradisjonelt tenkjer på som programmering, tekst på skjerm, fortel Torbjørn Frantsen, høgskulelærar i Digital kompetanse

Lærar ved Velle skule, Eva Berge, syns det er bra at lærarane no får sjansen til å lære programmering skikkeleg, av nokon som kan det.

– Vi må lære litt i lag med elevane, seier Berge.

Kan brukast i alt frå norsk til naturfag

– Studiar viser at programmering og algoritmisk tenking betrar problemløysingsferdigheitane til elevar, fortel høgskulelektor Kim André Stavenæs Refvik. Han skal sjølv undersøke dette nærare i sitt doktorgradsprosjekt.

Programmering er ein metode, og er først eit eige fag som valfag på ungdomsskulen. Målet er å kunne bruke programmering i mange ulike fag, i alt frå norsk til matematikk og naturfag og slik gje elevane ei djupare forståing. Djupnelæring er eit sentralt omgrep i utviklinga i skulen no, og programmering kan hjelpe med dette, avsluttar Refvik som sjølv er lektor i matematikkdidaktikk, og har i fleire år prøvd ut ulike verktøy og opplegg saman med elever i grunnskulen.