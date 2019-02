Nyheiter

– Vi er ei gruppe engasjerte ungdomar frå 13 organisasjonar som har gått saman i arbeidet med å skipe dette. 30. mars er den store dagen, fortel Stokken i ei pressemelding.

Eit barne- og ungdomsråd (BUR) er ein paraplyorganisasjon av og for ungdomsfrivilligheita i fylket. Det vil seie ein møteplass som jobbar med problem alle dei frivillige organisasjonane i fylket kan møte.

– Denne møteplassen gjeld for absolutt alle frivillige ungdomsorganisasjonar i fylket, frå speidar til ungdomsparti, frå korps til dataparty.

I Møre og Romsdal finst det fleire hundre organisasjonar for barn og unge. Frivilligheita legg inn hundretusenvis av timar for å gje unge møteplassar for deira interesser.

– Barne- og ungdomsorganisasjonar har ei stor og viktig rolle i samfunnet, ei rolle med eit stort ansvar. For at vi, organisasjonane, skal kunne gjere ein best mogleg jobb må vi ha ein felles arena som gir oss moglegheita til å stå samla og fortelje verda korleis vi vil ho skal vere.

I dag finst det BUR i åtte fylke der det har vist seg å vere ein stor ressurs.

– Vi ser at Møre og Romsdal også møter utfordringar knytt til frivilligheit, og manglar gode forum for å løyse og løfte fram desse utfordringane. Difor jobbar vi no med å skipe eit tilsvarande råd her i Møre og Romsdal. Vi håper så mange som mogleg vil vere med på laget og denne flotte hendinga for den unge frivilligheita i fylket vårt, slik at vi kan gjere ein så god jobb for barne- og ungdomsorganisasjonane som mogleg. Di fleire vi er, di sterkare kan vi stå saman.

1. innkalling er allereie sendt ut og initiativtakarane har prøvd å få med så mage ungdomsorganisasjonar som mogleg.

– Men vi ser ikkje vekk frå at vi ikkje har funne alle. Om det er fleire barne- og ungdomsorganisasjonar som vil vere med på skipinga kan ein ta kontakt med meg, seier Elise Stokken.