Nyheiter

Kvar helst skal ein stakkars bladfyk begynne? Etter nesten to timar med musikk, dans, solosong og korsong, i eit totalt nytt og fantasifullt sceneopplegg, med levande bilete, men lyseffektar vi sjeldan ser maken til-, og med musikk som går rett i hjarterota og pressar tårene fram, meir enn sidemannen bør leggje merke til, og med humor og lått og hovudristing over alt desse ungdommane frå musikklina får til … Nei, kvar skal ein begynne? Eg har vore så heldig å få vere ein slags journalist på mesteparten av musikalane musikklina har presentert, så eg kan godt seie eg har bakgrunn for det eg no vil påstå: Eg treng ikkje vere president i IOCD for å bruke ein slik president sine ord, litt omskrivne: Til musikklina ved Volda vg. skule, elevar og lærarar, dette var the best musikal -ever! Når så rektor ved skulen seier det slik at dette er den største tankaren dei har lagt ut med, og ordførar Stein Aam utan blygsel tordnar ut i si takk og helsing: Det er typisk Søre Sunnmøre å vere best!-, då står det att å sitere Per Sivle i eitt av sine historiske dikt: Og likare menn enn han hadde no, hev aldri Norig sendt ut på sjo!

Det var mesteparten av skrytet. Og dei som fekk det til å koke i teatersalen på kulturhuset vil truleg vere samde, sjølv om det alltid er vanskeleg å samanlikne frå år til år.