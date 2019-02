Nyheiter

Skeidar i Hovdebygda ved dagleg leiar Carsten Winje, søkjer Ørsta kommune om skjenkeløyve. Løyvet gjeld for tre timar, 2. april, i samband med at butikken skal halde «Drømmekveld» for kundane sine. Aldersgrensa skal vere frå 18 år og oppover.

– Det vert mat, drikke og mykje underhaldning, skriv Winje i søknaden.