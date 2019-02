– Flaumfare ved Vikeelva

Nyheiter

Det skriv NVE i ein uttale til offentleg ettersyn av detaljregulering for bustader ved Vikeelva.

Det er Din Bolig AS som vil bygge to lågblokker med ti bueiningar kvar, og ein tomannsbustad, ved Vikeelva.

NVE meiner det må verte avklart om tryggleiken for flaum er tilstrekkeleg med måling av høgde på førebygging. Vidare er der planar om ei gangbru over Vikeelva. «NVE rår sterkt til at kommunen innarbeider krav i føresegnene som sikrar at tiltaket gangbru har tilstrekkeleg flaumkapasitet og ikkje skal føre til fare for auka erosjon eller endra flaumtilhøve», skriv NVE til kommunen.

Planområdet ligg tett opp til Vikeelva og inneber kryssing av elva med ny gangbru. NVE meiner planframlegget også burde regulere vassdraget langs planområdet for å sikre omsyn til vassressurslova på ein betre måte. Det handlar m.a. om at det langs breidda av vassdrag med årssikker vassføring skal sikrast eit avgrensa naturleg vegetasjonsbelte som motverkar avrenning og gir levestad for planter og dyr.