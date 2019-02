Skal ut med 400 fastelavnsris

Det er kjekt for oss å arbeide saman mot eit felles mål. Vi ser stadig eit behov for hjelp og støtte i lokalsamfunnet

Nyheiter

– Inntektene frå salet skal gå til ymse tiltak og gåver her i bygda, fortel damene.

Marit Hjelle, Solfrid Strømmen, Eli Krøvel Bjørdal og Eva Mork er glade for at dei er klare til årets store hending for Ørstavik Sanitetslag. Dei løyner ikkje at det siste åra har vorte færre medlemmer, og laget slit med rekrutteringa.