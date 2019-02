Nyheiter

Mannen møtte i rettsforhandlingane i Søre Sunnmøre tingrett. Der erkjente han seg delvis skuldig etter tiltalen.

I juli i fjor fekk politiet melding om ein bil med moglege falske skilt i Ørsta. Bilen tilhøyrde tiltalte. Politiet reiste heim til mannen og der stod bilen parkert. Tiltalte erkjente på staden at skilta var falske. I tillegg til at han hadde bestilt dei på internett. Og at han hadde montert dei på bilen.