– Ingen grunn til å kjenne seg lurt

Nyheiter

Slik svarar Arild Iversen på meldinga frå Hornindal-ordførar Stig Olav Lødemel (H) om at dei kjenner seg lurt fordi Volda kommunestyre har sagt at elevar frå Austefjord og Kalvatn skal høyre til under Stor-Øyra krins i Volda, og ikkje Hornindal, når dei to kommunane slår seg saman frå 2020.

Honndølane kjenner seg lurt etter skulevedtak i Volda – Bekymringsfullt – Vi er mange honndølar som no føler oss lurte.

Nye Volda-avtalen stod ikkje første testen Austefjordelevar bør gå på skule i Volda, meiner kommunestyret, og går med det imot intensjonsavtalen om Nye Volda.

I intensjonsavtalen mellom dei to kommunane, står det at elevane skal gå på skule i Hornindal.