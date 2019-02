To Tussa-fakturaer i februar

Nyheiter

Møre-Nytt har blitt kontakta om med spørsmål om Tussa har lagt om til fakturering to gonger i månaden. Kommunikasjonssjef Ann Kristin Einbu stadfester at det ikkje stemmer.

– I februar har vi endra forfallsdatoen på straumfakturaene våre, og difor har kundane fått to fakturaer. Ein med forfall i byrjinga av februar og ein med forfall i slutten av februar. Fakturaen med forfall i byrjinga av februar gjeld for straumforbruket i desember, medan fakturaen med forfall i slutten av februar gjeld for straumforbruket i januar. Vidare framover vert det, som før, berre ein faktura i månaden, med forfallsdato i slutten av månaden.