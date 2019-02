Fakkeltog for Mork: «Vi er mange, og vi seier ifrå: Mork må bestå!»

Nyheiter

Enno ein gong må folk mobilisere mot planar som kan rasere eit viktig helsetilbod. Styret i Helse Møre og Romsdal skal kutte 135 mill. kr. Rehabiliteringssentera på Mork og i Aure er i spel.

Avisene er fulle av innlegg frå brukarar, pårørande, tilsette, folk flest og politikarar, som understrekar kor viktig dette tilbodet er. Kommunane har verken kapasitet eller kompetanse til å ta over det spesialiserte tilbodet desse miljøa tilbyr.

Støttegruppa for Mork på Fjesboka har over 5.000 medlemmer. Mange har sendt e-post og postkort til helseminister Bent Høie med oppmoding om å stanse dei uforsvarlege kutta i Helse Møre og Romsdal. På Stortinget ligg eit representantframlegg om det same til handsaming.

Nokre privatpersonar i Ørsta og Volda har no teke initiativ til ei fysisk markering med fakkeltog, og mange har meldt seg til teneste for å bidra.

– Det er ein gamal tradisjon å kveikje faklar når fare trugar, og vi er sikre på at mange har lyst til å vise engasjementet sitt for denne saka før styret skal gjere endeleg vedtak, seier Marit Aklestad.

Saman med Per Ivar Lied, Reidunn Tvergrov Øye og Ingrid Opedal utgjer ho arbeidsutvalet som står for den praktiske planlegginga. Dei fire har ei støttegruppe rundt seg, og vil også kople på fleire når det nærmar seg.

– Planane om å leggje ned Mork rehabiliteringssenter må stoppast. Fakkelmarkeringa 4. mars er eit folkeleg initiativ for å bevare Mork rehabiliteringssenter. Den spesialiserte rehabiliteringa på Mork gjer at folk kjem seg tilbake til eit aktivt liv etter sjukdom og skadar. Kommunane har ikkje moglegheit til å byggje opp eit tilsvarande tilbod. Ei nedlegging av Mork vil forringe helsetenesta vår, tilbodet til pårørande, og rasere eit spisskompetent fagmiljø, skriv arrangørane i invitasjonen til fakkeltoget.

– Alle er sjølvsagt velkomne til å slutte seg til fakkelmarkeringa, som vert lagt ut på Fjesboka, seier Reidunn Tvergrov Øye.

Ho inviterer både enkeltpersonar, lag og organisasjonar, politiske parti og andre interessegrupper til å ta del.

Planen er å gå i fakkeltog frå Furene til Mork-senteret, der ein vil ha ei markering med appellar frå ulike grupper.

– Vi går frå området ved Coop Extra til krysset Furene-Morkavegen og følgjer denne utover, seier Ingrid Opedal.

Ho fortel at dei har avtalt parkering med verksemder i Furene-området. Dei som syns det vert for langt å gå frå, kan parkere ved Mork skule, og slutte seg til toget der. Ein oppmodar om å ikkje køyre til/frå Mork senter eller andre bustader i området i tidsrommet for markeringa, men sjølvsagt kan deltakarar som treng skyss køyrast ned på førehand og hentast etterpå.

Ein kjem attende med praktiske ting etter kvart, mellom anna om parkering og korleis ein får tak i faklar.

– Vi er mange, og vi seier ifrå: Mork må bestå!