– Eit kjempetiltak

Nyheiter

Alexander Bjørlo (16) rosar Kaihuset ungdomshus for initiativet dei tok då dei fredag inviterte til ungdomskveld i Ørstahallen.

– Kaihuset betyr mykje for meg. Eg er der ofte for å vere saman med vener og finne på kjekke ting. Det er smart å ha ein kveld i Ørstahallen, slik at alle får oppleve og sjå hallen, seier Bjørlo, som nytta mykje av kvelden til å spele basket saman med kompisar.