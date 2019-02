Nyheiter

Korleis er kvardagen din?

Han er variert. Eg er så heldig at eg har fått seksti prosent stilling hos Gillen AS, som instruktør og «potet». Det er fantastiske karar å arbeide saman med. Elles avgjer kroppen mykje. Her er nok å gjere på garden, og med å hjelpe ein nabo eller ein kompis med ei hand. Eg stortrivst på vedskogen, og har aldri fritidsproblem.

Kva aktuelle saker opptar deg for tida?

Dei gamle og unge brenn eg for året rundt. Dei er dei viktigaste og kjæraste vi har. Og så er det alt dette tullet om kva som skal leggjast ned, som sjukeheimskjøkken, sjukehus, Mork osb. Vi e i ferd med å spare oss til fant